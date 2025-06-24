Пользуетесь ChatGPT ежедневно? Исследование MIT предупреждает о рисках

Постоянное использование искусственного интеллекта для написания текстов, в частности ChatGPT, может негативно влиять на работу мозга.

Об этом говорится в новом исследовании лаборатории MIT Media Lab, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

В чем суть исследования

Исследование проводила MIT Media Lab - междисциплинарная исследовательская лаборатория Массачусетского технологического института, занимающаяся проектами, направленными на сближение технологий, мультимедиа, науки, искусства и дизайна.

В рамках эксперимента ученые разделили участников на три группы: одни писали эссе с помощью ChatGPT, другие - пользовались поисковыми системами, а третьи не имели никакой внешней поддержки. Во время выполнения задания ученые следили за активностью мозга с помощью электроэнцефалографии.

Результаты показали, что участники, которые полагались на ChatGPT, имели самые слабые когнитивные показатели - в частности, худшую память, связность мозговых сетей и речевую производительность. А те, кто не использовал никаких вспомогательных инструментов, наоборот, демонстрировали лучшие показатели с точки зрения распределения мозговой активности.

"В течение четырех месяцев пользователи больших языковых моделей стабильно показывали худшие результаты на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровнях", - отмечается в исследовании.

Влияние ChatGPT на людей

Автор работы Наталья Космина заявила, что особенно обеспокоена влиянием ChatGPT на детей, чей мозг еще развивается.

"Я решила опубликовать результаты уже сейчас, не дожидаясь полного рецензирования, потому что боюсь, что через полгода кто-то из политиков предложит изучать GPT в детсадах. А это - очень вредно", - подчеркнула она.

Несмотря на это, в администрации экс-президента США Дональда Трампа видят ситуацию иначе. В апреле он подписал указ, который поощряет интеграцию ИИ в американскую систему образования. В документе говорится о необходимости обучать детей пользованию и созданию технологий будущего, чтобы США сохранили лидерство в этой сфере.

Тем временем команда MIT уже работает над новым исследованием - о влиянии ИИ на мозговую активность программистов. По словам Космины, результаты оказались "еще хуже".