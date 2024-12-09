Користь або навпаки: як правильно вибрати чохли на сидіння авто

З одного боку – рідні сидіння будь-якої сучасною машини і зручні з точки зору ергономіки, і гарні в плані естетики, і приємні на дотик. Але з іншого – вони настільки хороші, що багатьом власникам шкода залишати їх беззахисними і тому хочеться неодмінно закрити чохлами.

Начебто, хід думок логічний – але саме тут пряма логіка закінчується, і починаються варіації на її тему. Які пояснюються тим, що чохли бувають різні. І за форм-фактором, і за якістю матеріалів. Але сьогодні ми маємо на увазі той добротний тип чохлів, які затуляють повністю усі сидіння і максимально імітують фірмовий дизайн та фактуру.

Аргументи на користь чохлів

Рідна оббивка сидінь захищена від забруднень і великою мірою – від механічного зношення.

Якщо вдягнути чохли на нові сидіння ще в автосалоні, за кілька років при продажі машини можна буде їх зняти і продемонструвати покупцеві крісла "як нові".

Якщо не пошкодувати грошей, за рахунок якісних дизайнерських чохлів можна оновити не тільки сидіння, а і стиль всього інтер’єру.

Час від часу купуючи нові чохли іншого кольору, можна систематично оновлювати візуальне сприйняття свого салону.

У випадку забруднення чохли простіше і дешевше зняти і випрати, аніж робити хімчистку сидінням на автомийці чи в спеціалізованій майстерні.

Аргументи проти чохлів на сидіння

Ергономіка сидінь, розрахована заводськими конструкторами, майже завжди буде краще, ніж у чохлів. Навіть на бюджетних автомобілях сьогодні виробники використовують зносостійку тканину, яка дихає, міцні нитки і набивку визначеної щільності. Все це запобігає передчасній утомі водія. Чого не завжди можна сказати про чохли.

Чохли надійно захищають тільки тканину оббивки, але не захищають від навантажень каркас, шви та набивку подушки і спинки. Тобто і під чохлами сидіння все одно зношуються.

Дуже важко зробити чохли (і правильно зафіксувати їх), які б сиділи на сидіннях так же надійно, як їхня штатна оббивка. Чохли часто зміщуються ("сповзають") під вагою тіла водія та пасажирів, збиваються в грудку, обнажають сидіння. Цієї проблеми позбавлені дорогі якісні чохли, причому не універсального типу, а пошиті спеціально на конкретну модель авто.

На чохлах не завжди є спеціально утворені послаблені зони, через які у випадку ДТП мають вистрелити подушки безпеки. Тобто чохли можуть стати перешкодою для правильного спрацювання системи SRS і подушки не зможуть повноцінно захистити людей в машині.

Особливо важко підбирати чохли для машин із передніми кріслами, що відкидаються (тридверні хетчбеки, тудори і купе). Їм потрібні прорізі під кнопку або ручку розблокування, а також бажані особливо міцні тканина і шви на боковині, яку при посадці човгають одягом і сумками пасажири заднього ряду.

Чохли і безпека руху

Важливим – якщо не головним – критерієм у питанні "З чохлами чи без чохлів" має бути зручність водія. Якщо під час руху водієві щось буде постійно заважати чи дратувати, це безпосередньо відіб’ється на його зосередженості і безпеці поїздок. Тому є сенс або купувати дорогі якісні чохли, які сидітимуть на кріслах бездоганно, або користуватися сидіннями "в оригіналі" з розумінням того, що у майбутньому доведеться витратитись на хімчистку.

Якщо коротко

Виходячи з сказаного вище, можна зробити висновок, що коли власник машини не планує експлуатувати її більше 4-5 років, цілком можна обійтись без покупки чохлів. За ці роки голі сидіння не повинні зноситись критично, і перед продажом машини їм можна буде зробити хімчистку чи прикрити недорогими універсальними чохлами. Натомість власник буде насолоджуватись аутентичним дизайном і ергономічною оббивкою крісел в їхньому заводському вигляді.