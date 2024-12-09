Користь або навпаки: як правильно вибрати чохли на сидіння авто

Традиція вкривати сидіння автомобіля різного роду чохлами міцна і має чимало реальних обґрунтувань. Але і сумніви щодо переваг чохлів теж достатньо вагомі. Автомобільні журналісти rbc.ua діляться своїм поглядом на питання, чи потрібен додатковий захист інтер’єру сучасного авто.
Про кілька резонів за і проти використання чохлів на сидіння авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань Motor і L`Automobile.
З одного боку – рідні сидіння будь-якої сучасною машини і зручні з точки зору ергономіки, і гарні в плані естетики, і приємні на дотик. Але з іншого – вони настільки хороші, що багатьом власникам шкода залишати їх беззахисними і тому хочеться неодмінно закрити чохлами.
Начебто, хід думок логічний – але саме тут пряма логіка закінчується, і починаються варіації на її тему. Які пояснюються тим, що чохли бувають різні. І за форм-фактором, і за якістю матеріалів. Але сьогодні ми маємо на увазі той добротний тип чохлів, які затуляють повністю усі сидіння і максимально імітують фірмовий дизайн та фактуру.
Важливим – якщо не головним – критерієм у питанні "З чохлами чи без чохлів" має бути зручність водія. Якщо під час руху водієві щось буде постійно заважати чи дратувати, це безпосередньо відіб’ється на його зосередженості і безпеці поїздок. Тому є сенс або купувати дорогі якісні чохли, які сидітимуть на кріслах бездоганно, або користуватися сидіннями "в оригіналі" з розумінням того, що у майбутньому доведеться витратитись на хімчистку.
Виходячи з сказаного вище, можна зробити висновок, що коли власник машини не планує експлуатувати її більше 4-5 років, цілком можна обійтись без покупки чохлів. За ці роки голі сидіння не повинні зноситись критично, і перед продажом машини їм можна буде зробити хімчистку чи прикрити недорогими універсальними чохлами. Натомість власник буде насолоджуватись аутентичним дизайном і ергономічною оббивкою крісел в їхньому заводському вигляді.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати багажник на дах авто.