Польза или наоборот: как правильно выбрать чехлы на сиденья авто

С одной стороны – родные сиденья любой современной машины и удобны с точки зрения эргономики, и хороши в плане эстетики, и приятны на ощупь. Но с другой – они настолько хороши, что многим владельцам жалко оставлять их беззащитными и потому хочется непременно закрыть чехлами.

Вроде бы, ход мыслей логичен – но именно здесь прямая логика заканчивается, и начинаются вариации на ее тему. Которые объясняются тем, что чехлы бывают разные. И по форм-фактору, и по качеству материалов. Но сегодня мы подразумеваем тот добротный тип чехлов, которые заслоняют полностью все сиденья и максимально имитируют фирменный дизайн и фактуру.

Аргументы в пользу чехлов

Родная обивка сидений защищена от загрязнений и во многом – от механического износа.

Если надеть чехлы на новые сиденья еще в автосалоне, через несколько лет при продаже машины можно будет их снять и продемонстрировать покупателю кресла "как новые".

Если не пожалеть денег, за счет качественных дизайнерских чехлов можно обновить не только сиденье, но и стиль всего интерьера.

Время от времени покупая новые чехлы другого цвета, можно систематически обновлять визуальное восприятие салона.

В случае загрязнения чехлы проще и дешевле снять и постирать, чем делать химчистку сиденьем на автомойке или в специализированной мастерской.

Аргументы против чехлов на сиденье

Эргономика сидений, рассчитанная заводскими конструкторами, почти всегда будет лучше, чем у чехлов. .

Чехлы надежно защищают только ткань обивки, но не защищают от нагрузок каркас, швы и набивку подушки и спинки. То есть и под чехлами сиденья все равно изнашиваются.

Очень трудно сделать чехлы (и правильно зафиксировать их), которые сидели бы на сиденьях так же надежно, как их штатная обивка. Чехлы часто смещаются ("сползают") под тяжестью тела водителя и пассажиров, сбиваются в ком, обнажают сиденья. Этой проблемы лишены дорогие качественные чехлы, причем не универсального типа, а сшитые специально на конкретную модель авто.

На чехлах не всегда есть специально образованные ослабленные зоны, из-за которых в случае ДТП должны быть выстрелены подушки безопасности. То есть чехлы могут стать помехой для правильного износа системы SRS и подушки не смогут полноценно защитить людей в машине.

Особенно трудно подбирать чехлы для машин с откидывающимися передними креслами (трехдверные хэтчбеки, тудоры и купе). Им нужны прорези под кнопку или ручку разблокировки, а также желательны особо крепкие ткань и швы на боковине, которую при посадке шаркают одеждой и сумками пассажиры заднего ряда.

Чехлы и безопасность движения

Важным – если не главным – критерием в вопросе "С чехлами или без чехлов" должно быть удобство водителя. Если во время движения водителю будет постоянно мешать или раздражать, это непосредственно отразится на его сосредоточенности и безопасности поездок. Поэтому есть смысл либо покупать дорогие качественные чехлы, которые будут сидеть на креслах безупречно, либо пользоваться сиденьями "в подлиннике" с пониманием того, что в будущем придется потратиться на химчистку.

Если коротко

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что если владелец машины не планирует эксплуатировать ее более 4-5 лет, вполне можно обойтись без покупки чехлов. За эти годы голые сиденья не должны сноситься критически и перед продажей машины им можно будет сделать химчистку или прикрыть недорогими универсальными чехлами. В свою очередь владелец будет наслаждаться аутентичным дизайном и эргономичной обивкой кресел в их заводском виде.