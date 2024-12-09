Польза или наоборот: как правильно выбрать чехлы на сиденья авто

Традиция укрывать сиденья автомобиля разного рода чехлами крепкая и имеет немало реальных обоснований. Но и сомнения в преимуществах чехлов тоже достаточно весомы. Автомобильные журналисты rbc.ua делятся своим взглядом на вопрос, нужна ли дополнительная защита интерьера современного автомобиля.
О нескольких резонах за и против использования чехлов на сиденье авто читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Motor и L`Automobile.
С одной стороны – родные сиденья любой современной машины и удобны с точки зрения эргономики, и хороши в плане эстетики, и приятны на ощупь. Но с другой – они настолько хороши, что многим владельцам жалко оставлять их беззащитными и потому хочется непременно закрыть чехлами.
Вроде бы, ход мыслей логичен – но именно здесь прямая логика заканчивается, и начинаются вариации на ее тему. Которые объясняются тем, что чехлы бывают разные. И по форм-фактору, и по качеству материалов. Но сегодня мы подразумеваем тот добротный тип чехлов, которые заслоняют полностью все сиденья и максимально имитируют фирменный дизайн и фактуру.
Важным – если не главным – критерием в вопросе "С чехлами или без чехлов" должно быть удобство водителя. Если во время движения водителю будет постоянно мешать или раздражать, это непосредственно отразится на его сосредоточенности и безопасности поездок. Поэтому есть смысл либо покупать дорогие качественные чехлы, которые будут сидеть на креслах безупречно, либо пользоваться сиденьями "в подлиннике" с пониманием того, что в будущем придется потратиться на химчистку.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что если владелец машины не планирует эксплуатировать ее более 4-5 лет, вполне можно обойтись без покупки чехлов. За эти годы голые сиденья не должны сноситься критически и перед продажей машины им можно будет сделать химчистку или прикрыть недорогими универсальными чехлами. В свою очередь владелец будет наслаждаться аутентичным дизайном и эргономичной обивкой кресел в их заводском виде.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать багажник на крышу авто.