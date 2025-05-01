Коригував удари по ЗСУ у Покровську: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

За матеріалами справи, зловмисником виявився 39-річний рецидивіст, який уже двічі відбував тюремні покарання за розбій.

Під час відсидки першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ та перевів у "режим очікування".

Після виходу з тюрми ще до початку повномасштабної війни агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у місті Білозерськ Покровського району.

Наприкінці 2024 року на нього у месенджері вийшов куратор з ФСБ і доручив підготувати координати для ударів по Силах оборони. Ворога цікавили локації укріпрайонів, вогневих позицій та запасних командних пунктів українських військ.

Щоб зібрати геолокації для вогневого ураження, агент самостійно обходив місцевість або слідкував за рухом колон ЗСУ з вікна власної квартири.

Співробітники СБУ викрили зрадника, задокументували його злочини й затримали за місцем проживання у січні цього року.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).