Корректировал удары по ВСУ в Покровске: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

По материалам дела, злоумышленником оказался 39-летний рецидивист, который уже дважды отбывал тюремные наказания за разбой.

Во время отсидки первого "срока" в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник ФСБ и перевел в "режим ожидания".

После выхода из тюрьмы еще до начала полномасштабной войны агент выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился в городе Белозерск Покровского района.

В конце 2024 года на него в мессенджере вышел куратор из ФСБ и поручил подготовить координаты для ударов по Силам обороны. Врага интересовали локации укрепрайонов, огневых позиций и запасных командных пунктов украинских войск.

Чтобы собрать геолокации для огневого поражения, агент самостоятельно обходил местность или следил за движением колонн ВСУ из окна собственной квартиры.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства в январе этого года.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).