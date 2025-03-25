Коригував удари по ЗСУ в Курській області. СБУ викрила "крота" в українській армії

СБУ затримала агента російського ГРУ, який коригував удари по ЗСУ на Курщині. Він передавав ворогу координати українських позицій через месенджер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який працював у лавах ЗСУ та передавав ворогу координати українських військових позицій.
За даними слідства, затриманий - мобілізований військовослужбовець, який був завербований окупантами через проросійський Telegram-канал.
Після вербування він отримав завдання вступити до української армії, щоб шпигувати на користь РФ.
Агент надсилав розвіддані через месенджер у вигляді фото, скриншотів карт із позначками та текстових пояснень. Військова контррозвідка СБУ викрила його ще на початку співпраці з окупантами та задокументувала всі дії.
Затримання відбулося в момент, коли шпигун готував черговий звіт для російського ГРУ. У нього вилучили телефон з анонімним чатом, через який він контактував із кураторами.
Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).
Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію провели під процесуальним керівництвом Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала двох жінок, які передавали координати українських військових у Донецькій області ворогу.
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