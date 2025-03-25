Коригував удари по ЗСУ в Курській області. СБУ викрила "крота" в українській армії

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який працював у лавах ЗСУ та передавав ворогу координати українських військових позицій.

За даними слідства, затриманий - мобілізований військовослужбовець, який був завербований окупантами через проросійський Telegram-канал.

Після вербування він отримав завдання вступити до української армії, щоб шпигувати на користь РФ.

Фото: Служба безпеки України

Спочатку зрадник мобілізувався до військової частини в тиловому регіоні, а згодом перевівся до бойової бригади, яка виконує завдання на Курському напрямку. Там він передавав росіянам координати українських позицій, зокрема систем радіоелектронної боротьби та самохідної артилерії. Фото: Служба безпеки України

Агент надсилав розвіддані через месенджер у вигляді фото, скриншотів карт із позначками та текстових пояснень. Військова контррозвідка СБУ викрила його ще на початку співпраці з окупантами та задокументувала всі дії.

Затримання відбулося в момент, коли шпигун готував черговий звіт для російського ГРУ. У нього вилучили телефон з анонімним чатом, через який він контактував із кураторами.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію провели під процесуальним керівництвом Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.