Корректировал удары по ВСУ в Курской области. СБУ разоблачила "крота" в украинской армии

СБУ задержала агента российского ГРУ, который корректировал удары по ВСУ на Курщине. Он передавал врагу координаты украинских позиций через мессенджер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который работал в рядах ВСУ и передавал врагу координаты украинских военных позиций.
По данным следствия, задержанный - мобилизованный военнослужащий, который был завербован оккупантами через пророссийский Telegram-канал.
После вербовки он получил задание вступить в украинскую армию, чтобы шпионить в пользу РФ.
Агент присылал разведданные через мессенджер в виде фото, скриншотов карт с пометками и текстовых объяснений. Военная контрразведка СБУ разоблачила его еще в начале сотрудничества с оккупантами и задокументировала все действия.
Задержание произошло в момент, когда шпион готовил очередной отчет для российского ГРУ. У него изъяли телефон с анонимным чатом, через который он контактировал с кураторами.
Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения).
Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию провели под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала двух женщин, которые передавали координаты украинских военных в Донецкой области врагу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.