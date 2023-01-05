Корректировал удары танка. Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Защитники сбили российский дрон из стрелкового оружия. Оккупанты нанесли на дрон надпись "вертолет".

Пограничники отследили дрон россиян над своими позициями. Беспилотник наводил удары танка, обстреливавшего их подразделение.

Напомним, за минувшие сутки украинские войска уничтожили 810 оккупантов, а также сбили самолет, вертолет и два беспилотника врага.

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