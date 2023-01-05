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Корректировал удары танка. Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области

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Харьковская область, Четверг 05 января 2023 10:25
Корректировал удары танка. Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области Фото: пограничники сбили вражеский дрон в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области. Вражеский беспилотник корректировал удары танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Пограничники отследили дрон россиян над своими позициями. Беспилотник наводил удары танка, обстреливавшего их подразделение.

Защитники сбили российский дрон из стрелкового оружия. Оккупанты нанесли на дрон надпись "вертолет".

Корректировал удары танка. Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области

Фото: пограничники сбили дрон россиян в Харьковской области (t.me/DPSUkr)

Напомним, за минувшие сутки украинские войска уничтожили 810 оккупантов, а также сбили самолет, вертолет и два беспилотника врага.

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