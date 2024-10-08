Коригував дані в системі "Оберіг": співробітнику одеського ТЦК оголосили підозру

Як повідомляється, оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП м. Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку".

Потім цю інформацію він вносив до військово-облікових документів.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.

Фото: співробітнику одеського ТЦК оголосили підозру (t.me/DBRgovua)