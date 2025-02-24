Коригували російські авіаудари по ЗСУ на Донеччині. СБУ затримала двох агенток ФСБ

СБУ викрила та затримала двох агенток ФСБ, які передавали координати українських військових російським окупантам. Ворожі коригувальниці діяли окремо, збираючи дані про позиції Сил оборони та маршрути переміщення військових.

Коригування ударів по Покровському напрямку

Однією зі зрадниць виявилась 47-річна мешканка селища Дачне. Вона наводила російські авіаудари на позиції ЗСУ, зокрема станції радіоелектронної боротьби та артилерійські вогневі точки.

Жінка особисто обходила територію поблизу фронту, фіксувала координати та передавала їх російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Зрозумівши, що її можуть викрити, вона втекла на Дніпропетровщину та намагалася переховуватись. Однак контррозвідка СБУ встановила її місцезнаходження та затримала в орендованому помешканні.

Збір даних для атак на Часів Яр

Ще однією агенткою ФСБ була 44-річна мешканка селища Іллінівка. Вона допомагала російським штурмовим групам атакувати позиції захисників Часового Яру. Жінка виявляла місця укріпрайонів і маршрути пересування військ та передавала ці дані окупантам.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуку в обох зрадниць вилучили мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою. Жінкам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію із затримання агенток провели співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.