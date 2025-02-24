Коригували російські авіаудари по ЗСУ на Донеччині. СБУ затримала двох агенток ФСБ

Служба безпеки України затримала двох жінок. Вони передавали координати українських військових російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ викрила та затримала двох агенток ФСБ, які передавали координати українських військових російським окупантам. Ворожі коригувальниці діяли окремо, збираючи дані про позиції Сил оборони та маршрути переміщення військових.
Однією зі зрадниць виявилась 47-річна мешканка селища Дачне. Вона наводила російські авіаудари на позиції ЗСУ, зокрема станції радіоелектронної боротьби та артилерійські вогневі точки.
Жінка особисто обходила територію поблизу фронту, фіксувала координати та передавала їх російському куратору через анонімний чат у месенджері.
Зрозумівши, що її можуть викрити, вона втекла на Дніпропетровщину та намагалася переховуватись. Однак контррозвідка СБУ встановила її місцезнаходження та затримала в орендованому помешканні.
Ще однією агенткою ФСБ була 44-річна мешканка селища Іллінівка. Вона допомагала російським штурмовим групам атакувати позиції захисників Часового Яру. Жінка виявляла місця укріпрайонів і маршрути пересування військ та передавала ці дані окупантам.
Під час обшуку в обох зрадниць вилучили мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з ФСБ.
Операцію із затримання агенток провели співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, що СБУ затримала агентів ФСБ, які через Telegram намагалися вербувати місцевих жителів для організації терактів у Київській області. Зловмисники планували здійснити вибухи на об'єктах правоохоронних органів та прокуратури.