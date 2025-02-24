Корректировали российские авиаудары по ВСУ в Донецкой области. СБУ задержала двух агенток ФСБ

СБУ разоблачила и задержала двух агенток ФСБ, которые передавали координаты украинских военных российским оккупантам. Вражеские корректировщицы действовали отдельно, собирая данные о позициях Сил обороны и маршрутах перемещения военных.

Корректировка ударов по Покровскому направлению

Одной из предательниц оказалась 47-летняя жительница поселка Дачное. Она наводила российские авиаудары на позиции ВСУ, в частности станции радиоэлектронной борьбы и артиллерийские огневые точки.

Женщина лично обходила территорию вблизи фронта, фиксировала координаты и передавала их российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Поняв, что ее могут разоблачить, она сбежала в Днепропетровскую область и пыталась скрываться. Однако контрразведка СБУ установила ее местонахождение и задержала в арендованном помещении.

Сбор данных для атак на Часов Яр

Еще одной агенткой ФСБ была 44-летняя жительница поселка Ильиновка. Она помогала российским штурмовым группам атаковать позиции защитников Часового Яра. Женщина выявляла места укрепрайонов и маршруты передвижения войск и передавала эти данные оккупантам.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время обыска у обеих предательниц изъяли мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей. Женщинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию по задержанию агенток провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.