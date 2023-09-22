Коригувала удари по Одеській області. СБУ затримала російського інформатора

За даними слідства, для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати дев'яти об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону. Серед них - укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди та стратегічно важливі локації залізничного сполучення.

Крім того, російська коригувальниця намагалась відстежувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак РФ. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам. Зазначається, що тим самим українська спецслужба запобігла здійсненню серії повітряних ударів ворога по "підготовлених" цілях на території регіону.

За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала окупантів і активно про це "виписувала" у заборонених соцмережах. Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників. Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скриншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

Фото: СБУ затримала російського інформатора, яка коригувала удари по Одеській області (ssu.gov.ua)

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Інформатори РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ворожого інформатора зі Слов'янська, який збирав для загарбників розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Також раніше правоохоронці викрили агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Також зрадник хотів "зламати" телефон військової задля розвідданих.