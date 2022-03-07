"Коридор в ад". Разведка назвала истинные цели "гуманитарных коридоров" оккупантов

Украинская разведка заявила, что настоящими целями "гуманитарных коридоров" является ротация личного состава, вывоз тел и раненых, формирование "живого щита" из мирных украинцев. К тому же оккупанты планировали вывезти украинцев из приграничных областей на территорию РФ и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении ГУР Министерства обороны Украины
"Утром 7 марта оккупанты объявили об открытии так называемых "гуманитарных коридоров". Впрочем, вариант предложенный Москвой не имеет ничего общего с общепринятым в мире понятиям об эвакуации мирного населения из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
В частности, режим "прекращения огня" нужен путинским войскам для вывоза украинцев из Киевской области на территории Беларуси, а с Сумской и Харьковской - на территорию России. Людей должны были отправить на российскую территорию железнодорожным и автомобильным транспортом.
Зачем это нужно оккупантам
В ГУР заявляют, что это создаст основания для легального прибытия на украинскую территорию большого грузового транспорта государства-агрессора.
Так можно скрытно вывезти тела погибших оккупантов и раненых.
А также сделать скрытую ротацию личного состава армии-оккупанта, который понес тяжелые потери в ходе боев.
Кроме того так можно подвезти дополнительную технику, боеприпасы, горючее.
А большое скопление людей может быть использовано как "живой щит".
Также для подвоза дополнительной техники, боеприпасов, горючего
В ведомстве добавили, что на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта.
"Подобные акции не имеют ничего общего с реальными гуманитарными мероприятиями. Они направлены лишь на дальнейшее развертывание кровавого конфликта от которого уже погибли тысячи людей. Для украинских граждан подобный "коридор" может стать настоящим коридором в ад", - добавили в Главном управлении разведки.
Напомним, что эвакуация из Ирпеня 6 марта закончилась обстрелами мирных людей, погибло 8 человек.
Ранее сообщалось, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!