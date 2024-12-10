Корейський доброволець у ЗСУ закликав солдатів КНДР здаватися в полон (відео)

Корейський доброволець, який воює у складі Збройних Сил України, звернувся до військових із КНДР, яких відправили воювати на боці Росії. Звернення він записав на відео.

Він закликає тих, кого відправили воювати до чужої країни зробити вибір, тим самим врятувати своє життя та забезпечити безпеку для своїх рідних та близьких.

"Ми з тобою одного коріння, однієї крові, з однієї землі. Єдине, що нас розділяє, – це кордон, який ти не вибирав. Але кожен день ти питаєш себе: для чого і за кого?" – сказав доброволець у зверненні.

Він наголошує, що Україна гарантує полоненим гуманне поводження та можливість розпочати нове життя. Також військовий зазначає, що в Україні на тих, хто вирішить здатися в полон чекають підтримка, робота та можливості для того, аби почати життя з чистого аркуша.

У своєму зверненні він також закликав військових із КНДР "дивитися правді в очі": диктатор Кім Чен Ин живе в розкоші, тоді як інші терплять злидні.

Проєкт "Хочу жити" підкреслив, що українська сторона забезпечує всі міжнародні стандарти поводження з полоненими, що є незвичним для солдатів із КНДР.