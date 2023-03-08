Корея схвалила поставки Польщею гаубиць Krab для України

Коментар є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б побічно постачати Україні компоненти озброєнь для війни проти Росії.

Офіційні особи Сеула раніше відмовлялися коментувати Krab, що викликало чутки про те, чи дала Південна Корея офіційну згоду.

Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу шасі гаубиці південнокорейського виробництва, сказав Кім Хен Чхоль, директор європейсько-азіатського підрозділу Бюро міжнародного співробітництва.

"Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім ухвалили рішення видати ліцензію на експорт з Польщі", - сказав він.

При цьому Кім наголосив, що позиція уряду полягає у тому, щоб не передавати системи озброєння Україні.

Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, самохідна гаубиця Krab є поєднанням південнокорейського шасі K9 Thunder, британської вежі BAE Systems, французької 155-мм гармати Nexter Systems і польської системи управління вогнем.

Після російського вторгнення у лютому минулого року Польща у травні відправила до України 18 Krab, і дві країни підписали замовлення ще на десятки.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль тоді заявив, що Південна Корея, союзник США, не надала жодної зброї Україні. Його адміністрація заявляє, що не планує змінювати цю політику.

Юн Сук Йоль сказав, що південнокорейський закон ускладнює прямий продаж зброї країнам, які перебувають у стані активного конфлікту.

Під час візиту до Сеулу в січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші країни, які змінили свою політику відмови від постачання зброї країнам, які перебувають у конфлікті, після вторгнення Росії.

Південна Корея отримала вигоду із прагнення Європи переозброїтися, підписавши минулого року велику угоду на постачання зброї Польщі на суму 5,8 млрд доларів на постачання сотень ракетних установок Chunmoo, танків K2, самохідних гаубиць K9 та винищувачів FA-50.

Кім сказав, що Польщі буде потрібний додатковий дозвіл Південної Кореї, щоб поставити якесь із цих нових озброєнь Україні. Чиновники DAPA раніше наголошували, що ці продажі призначені для зміцнення оборони Польщі, а не для допомоги Україні.

Чутливість Південної Кореї до цього питання було наголошено на угоді з продажу 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам. Офіційні особи у Вашингтоні заявили, що хочуть відправити боєприпаси на Україну, але Південна Корея наполягає на тому, що кінцевим користувачем мають бути Сполучені Штати.