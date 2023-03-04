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Корея передала экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 12:28
Корея передала экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры Украины Фото: Украина получила от Кореи экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Республика Корея передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после террористических атак со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, в рамках гуманитарной помощи от Республики Корея в Украину поступило 4 экскаватора. Эта техника позволит ускорить выполнение ремонтных работ по восстановлению энергетической инфраструктуры.

За последние три месяца при содействии Министерства иностранных дел Республики Корея в Украину поступило 10 грузов гуманитарной помощи общим весом 114,3 тонны.

Для возобновления энергетического сектора Украины корейские партнеры передали генераторы и экскаваторы, отметили в Минэнерго.

Напомним, с июля в Украину поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 334 тонн оборудования.

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Минэнерго Корея
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