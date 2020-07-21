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Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о незаконных действиях руководителей ГБР

Киев, Вторник 21 июля 2020 18:16
Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о незаконных действиях руководителей ГБР
Фото: Олег Корецкий (Главком)
Автор: РБК-Украина

В частности, Корецкий сообщил о давлении на телеканал "Прямой"

Начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных правонарушений ГБР Олег Корецкий написал заявление в НАБУ о совершении уголовного правонарушения руководителями ГБР - Александром Соколовым и Александром Бабиковым. Соответствующее заявление уже зарегистрировано в НАБУ.

Об этом сообщил Олег Корецкий в комментарии телеканалу "Прямой".

В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале якобы с целью прекращения его деятельности.

Напомним, ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказало давление на следователей с целью арестовать телеканал.

По словам нардепа Николая Княжицкого, телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов.

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