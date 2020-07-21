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Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про незаконні дії керівників ДБР

Київ, Вівторок 21 липня 2020 18:16
Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про незаконні дії керівників ДБР
Фото: Олег Корецький (Главком)
Автор: РБК-Україна

Зокрема, Корецький повідомив про тиск на телеканал "Прямий"

Начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву в НАБУ про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР - Олександром Соколовим і Олександром Бабіковим. Відповідна заява вже зареєстрована в НАБУ.

Про це повідомив Олег Корецький в коментарі телеканалу "Прямий".

У своїй заяві Корецький зазначає, що окрім тиску та вказівок арештувати телеканал "Прямий", Олександр Соколов та Олександр Бабіков дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на телеканалі нібито з метою припинення його діяльності.

Нагадаємо, раніше керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал.

За словами нардепа Миколи Княжицького, телеканал "Прямий" займає об'єктивну проукраїнську позицію і ніколи не давав підстав для тиску й переслідувань з боку силових органів.

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