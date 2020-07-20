Княжицкий: нельзя преследовать "Прямой" за то, что он в некоторой степени оппозиционный

Фото: Николай Княжицкий (РБК-Украина)

По его мнению, силовики не преследуют каналы Медведчука, тогда как давление испытывают медиа, которые имеют проукраинский повестку дня

Телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов.

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"В студии "Прямого" всегда есть представители власти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому не правильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в некоторой степени оппозиционное, но соответствует стандартам", - говорит нардеп.

По его мнению, силовики не преследуют каналы Медведчука, тогда как давление испытывают медиа, которые имеют проукраинский повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру, добавляет политик.

Напомним, ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямая".