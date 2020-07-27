Корецкий: Венедиктова ставила задачу "поймать Порошенко"

Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая с декабря 2019 года до марта 2020 года исполняла обязанности директора ГБР, ставила следователем задачу во что бы то ни стало "поймать Порошенко".

Об этом в интервью европейскому изданию Euaractiv сообщил бывший руководитель следственной группы по делам Порошенко Олег Корецкий.

Корецкий подчеркивает, что в делах против Порошенко не видит состава преступления и неоднократно обращался к руководству ГБР по их закрытию.

"Существуют допустимые сроки, и когда все возможные действия сделаны, дальше можно не расследовать", - сказал он.

Кроме того, по его словам, на него оказывали давление, чтобы расследовать так называемое дело телеканала "Прямой".

"Сегодня там вообще нет ничего, что следует исследовать. Это все было расследовано полностью и нет никакого состава преступления", - добавляет Корецкий.

Корецкий, которого уволили на прошлой неделе по сокращению штата, считает, что настоящей причиной его увольнения стало то, что новому окружению "не нужны государственные служащие, которые говорят правду и не слушают их, а нужны просто послушные люди, которые будут делать то, что они говорят".

Он также отмечает, что проблемы в ГБР начались в январе этого года, когда в Бюро пришли новые руководители.

Напомним, против Порошенко открыты 23 дела, четыре из них недавно закрытые.

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий был инициатором закрытие дела "Ленинской кузницы" против пятого президента Петра Порошенко закрыто.

Кроме этого, накануне Корецкий написал заявление до директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного правонарушения руководителями ГБР Соколовым и Бабіковим.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение п'пятом президенту Петру Порошенко, которая была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".