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Следователя, который закрыл дело "Ленинской кузни", уволили с ГБР

Киев, Четверг 23 июля 2020 12:41
Следователя, который закрыл дело "Ленинской кузни", уволили с ГБР
Фото: ГБР (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Корецкого уволили "в связи с сокращением должности"

Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Об этом сам Корецкий рассказал "Главкому", добавляя копию приказа за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

В приказе говорится, что начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных правонарушений ГБР уволили "в связи с сокращением должности".

Следователя, который закрыл дело &quot;Ленинской кузни&quot;, уволили с ГБР

Ранее в ГБР заявили, что Корецкий увольняется якобы за факты слива служебной информации в уголовных процессах.

Напомним, ранее Олег Корецкий также рассказал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова имеет влияние на ГБР и на свою харьковскую команду.

Как писало РБК-Украина, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств на Порошенко.

Также он был инициатором закрытия дела "Ленинской кузни" против пятого президента Петра Порошенко.

Помимо этого, Корецкий написал заявление до директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного правонарушения руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.

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