Корецький розповів деталі евакуації з Олешок: людей везтимуть до України через Білорусь

Україна готується до прийому першої групи цивільних громадян, які евакуюються з тимчасово окупованих Олешок. Їхній маршрут пролягатиме через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявиву прем'єр-міністра України СергіяКорецького в Раді.

Медогляд та підготовка особових карток

За словами глави уряду, перед виїздом усі громадяни проходять обов'язкову первинну медичну перевірку.

"До 14:00 сьогодні планується завершити попередній медогляд людей, які будуть виїжджати на територію підконтрольну Україні. Коли буде проведено первинний медогляд - ця інформація передається в МОЗ, будуть особові картки і стан здоров'я цих людей, щоб готувати їхню зустріч", - повідомив Корецький.

Маршрут через Білорусь та повторний огляд у двох областях

Евакуація відбувається за складним логістичним маршрутом. Люди прямують через територію Білорусі, звідки перетинають державний кордон України.

Для зустрічі евакуйованих громадян уже підготовлено необхідну інфраструктуру в двох регіонах.

"Вони по складному маршруту потрапляють на територію Білорусі і з Білорусі переходять на митну територію України. В Чернігові і на Київщині будуть відбуватися повторні огляди і надання первинної меддопомоги, забезпечення всіма необхідними засобами на перших порах: і одяг, санітарні речі", - зазначив прем'єр-міністр.

Розміщення у регіонах

Після проходження всіх первинних процедур, надання медичної допомоги та забезпечення речами першої потреби громадяни будуть направлені до місць тимчасового проживання.

За словами Корецького, уряд та місцева влада вже повністю підготували всі приміщення для розміщення евакуйованих жителів Олешок у різних регіонах України.