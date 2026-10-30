ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Корецький розповів деталі евакуації з Олешок: людей везтимуть до України через Білорусь

11:50 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Корецький розповів деталі евакуації з Олешок: людей везтимуть до України через Білорусь Фото: Сергій Корецький (прес-служба прем'єра)
Додати як бажане джерело в Google

Україна готується до прийому першої групи цивільних громадян, які евакуюються з тимчасово окупованих Олешок. Їхній маршрут пролягатиме через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявиву прем'єр-міністра України СергіяКорецького в Раді.

Медогляд та підготовка особових карток

За словами глави уряду, перед виїздом усі громадяни проходять обов'язкову первинну медичну перевірку.

"До 14:00 сьогодні планується завершити попередній медогляд людей, які будуть виїжджати на територію підконтрольну Україні. Коли буде проведено первинний медогляд - ця інформація передається в МОЗ, будуть особові картки і стан здоров'я цих людей, щоб готувати їхню зустріч", - повідомив Корецький.

Маршрут через Білорусь та повторний огляд у двох областях

Евакуація відбувається за складним логістичним маршрутом. Люди прямують через територію Білорусі, звідки перетинають державний кордон України.

Для зустрічі евакуйованих громадян уже підготовлено необхідну інфраструктуру в двох регіонах.

"Вони по складному маршруту потрапляють на територію Білорусі і з Білорусі переходять на митну територію України. В Чернігові і на Київщині будуть відбуватися повторні огляди і надання первинної меддопомоги, забезпечення всіма необхідними засобами на перших порах: і одяг, санітарні речі", - зазначив прем'єр-міністр.

Розміщення у регіонах

Після проходження всіх первинних процедур, надання медичної допомоги та забезпечення речами першої потреби громадяни будуть направлені до місць тимчасового проживання.

За словами Корецького, уряд та місцева влада вже повністю підготували всі приміщення для розміщення евакуйованих жителів Олешок у різних регіонах України.

Читайте також: Делегація України дісталась до Олешок: евакуація розпочалась (відео)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олешки Евакуація
Новини
Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня
Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня
Аналітика
Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року
Марія Кучерявецьзаступник шеф-редактора стрічки новин Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року