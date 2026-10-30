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Корецкий рассказал детали эвакуации из Олешек: людей будут везти в Украину через Беларусь

11:50 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Корецкий рассказал детали эвакуации из Олешек: людей будут везти в Украину через Беларусь Фото: Сергей Корецкий (пресс-служба премьера)
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Украина готовится к приему первой группы гражданских граждан, эвакуируемых из временно оккупированных Олешек. Их маршрут будет проходить через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Раде.

Медосмотр и подготовка личных карт

По словам главы правительства, перед выездом все граждане проходят обязательную первоначальную медицинскую проверку.

"К 14:00 сегодня планируется завершить предварительное медосмотр людей, которые будут выезжать на территорию подконтрольную Украине. Когда будет проведен первичный медосмотр - эта информация передается в Минздрав, будут личные карточки и состояние здоровья этих людей, чтобы готовить их встречу", - сообщил Корецкий.

Маршрут через Беларусь и повторный осмотр в двух областях

Эвакуация происходит по сложному логистическому маршруту. Люди следуют через территорию Беларуси, откуда пересекают государственную границу Украины.

Для встречи эвакуированных граждан уже подготовлена необходимая инфраструктура в двух регионах.

"Они по сложному маршруту попадают на территорию Беларуси и из Беларуси переходят на таможенную территорию Украины. В Чернигове и на Киевщине будут проходить повторные осмотры и предоставление первичной медпомощи, обеспечение всеми необходимыми средствами на первых порах: и одежда, санитарные вещи", - отметил премьер-министр.

Размещение в регионах

После прохождения всех первичных процедур, оказания медицинской помощи и обеспечения вещами первой необходимости граждане будут направлены в места временного проживания.

По словам Корецкого, правительство и местные власти уже полностью подготовили все помещения для размещения эвакуированных жителей Олешек в разных регионах Украины.

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