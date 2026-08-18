Корецький дав невтішний прогноз на зиму: інтенсивність ударів РФ зросла в рази

Корецький зазначив, що у рамках підготовки до нового навчального року в Україні продовжують будувати укриття для школярів. Також на облаштування укриттів у дитячих садках вперше направили 1 млрд гривень.

Також в Україні продовжують будувати підземні школи. У 2025 році побудували 96 таких об'єктів. Очікується, що до кінця року в Україні функціонуватимуть близько 200 таких шкіл.

Як зазначив прем'єр, паралельно освітні заклади готують і до можливих російських ударів по енергетиці.

"Всі ми пройшли минулу зиму стійко, впевнено, згуртовано. Ця зима не передбачає бути легшою, тому що інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилася суттєво, в рази", - наголосив він.

Тому продовжується реалізація планів стійкості. Регіони та держпідприємства вживають заходів, щоб максимально підготуватися до проходження опалювального сезону.

Глава Кабміну додав, що близько 19,5 тисячі дитсадків і шкіл вже мають генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії.

Ще 220 навчальних закладів цього року матимуть додаткове обладнання для роботи під час тривалих відключень світла. За словами Корецького, повітряні тривоги, обстріли та відсутність електрики не повинні заважати дітям продовжувати навчання.