Корецький анонсував масштабний аудит Міноборони

Що саме перевірять у Міноборони

Корецький повідомив, що аудит стане другим за важливістю (першим був ретельний аудит справ, - ред.) завданням уряду найближчим часом.

"Другим моїм завданням і всього уряду буде детальний аудит потреб Міністерства оборони", - заявив прем'єр.

За його словами, чиновники проаналізують усі проблемні моменти протягом одного місяця. Мета перевірки - забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів.

Корецький розповів, що Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не пов'язані з обороною.

Наразі уряд знайшов 70 мільярдів гривень заощаджень. Усі ці кошти спрямують на потреби оборони.

Він додав, що ці гроші потрібні для утримання фронту та підтримки сил оборони. Паралельно всі гілки влади працюють над залученням додаткового міжнародного фінансування, щоб покрити дефіцит, про який заявили сили оборони.

Корецький наголосив, що війна суттєво дорожчає, тому уряд повинен реагувати на нові виклики.

Тим часом Міноборони вже змінює підходи до управління оборонною сферою. Наглядова рада Агентства оборонних закупівель призначила тимчасово виконуючим обов'язки керівника Артема Романюкова.

Раніше він обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та займався переведенням оборонних закупівель у цифровий формат.