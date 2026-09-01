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Корецкий анонсировал масштабный аудит Минобороны

15:24 01.09.2026 Вт
2 мин
Что именно проверят в ведомстве?
aimg Елена Чупровская
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com KabminUA)

Правительство за месяц детально проверит все потребности Министерства обороны, чтобы эффективнее тратить бюджетные деньги на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Верховной Раде.

Что именно проверят в Минобороны

Корецкий сообщил, что аудит станет вторым по важности (первым был тщательный аудит дел - ред.) задачей правительства в ближайшее время.

"Второй моей задачей и всего правительства будет подробный аудит потребностей Министерства обороны", - заявил премьер.

По его словам, чиновники проанализируют все проблемные моменты в течение месяца. Цель проверки - обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств.

Корецкий рассказал, что Кабмин ввел жесткий режим экономии бюджетных средств, не связанных с обороной.

В настоящее время правительство нашло 70 миллиардов гривен сбережений. Все эти средства будут направлены на нужды обороны.

Он добавил, что эти деньги нужны для удержания фронта и поддержки сил обороны. Параллельно все ветви власти работают над привлечением дополнительного международного финансирования с целью покрытия дефицита, о котором заявили силы обороны.

Корецкий подчеркнул, что война существенно дорожает, поэтому правительство должно реагировать на новые вызовы.

Между тем, Минобороны уже меняет подходы к управлению оборонной сферой. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок назначил временно исполняющим обязанности руководителя Артема Романюкова.

Ранее он занимал должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности и занимался переводом оборонных закупок в цифровой формат.

Как сообщало РБК-Украина, Украина также ищет дополнительные средства за рубежом на вооружение.

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин срочно попросил правительство страны досрочно выделить 2 миллиарда евро из зарезервированной военной помощи.

Эти средства необходимы для закупки ракет противовоздушной обороны и производства перехватчиков дронов.

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Сергей Корецкий