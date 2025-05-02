ua en ru
Пт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За кордоном не сховаються. Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва

Київ, П'ятниця 02 травня 2025 21:58
UA EN RU
За кордоном не сховаються. Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Затримання сина експрезидента "Мотор Січі" в Монако сигнал усім іншим злочинцям, що вони не сховаються за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави подякував прокурорам і слідчим СБУ, які займаються справою про розкрадання активів української компанії "Мотор Січ" і продаж української зброї в Росію. У Монако було затримано одного з підозрюваних.

"Важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен має відповідати за те, що зробив. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, виведених за кордон. Це принципово", - наголосив Зеленський.

Затримання сина Богуслаєва

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, співробітники СБУ та Офісу генпрокурора спільно з французькими правоохоронцями затримали в Монако сина експрезидента "Мотор Січі".

Правоохоронці не називали ім'я затриманого, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про сина В'ячеслава Богуслаєва - Олександра.

СБУ уточнило, що підозрювані привласнили контрольний пакет акцій компанії і продали його за 650 млн доларів.

До слова, В'ячеслава Богуслаєва затримали ще 2022 року. Він постачав до Росії авіадвигуни, які окупанти використовували у своїх бойових вертольотах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мотор Січ Служба безпеки України Монако
NEWS
СБУ розкрила деталі про жінку, яку завербувала РФ для вбивства Стерненка
СБУ розкрила деталі про жінку, яку завербувала РФ для вбивства Стерненка
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови