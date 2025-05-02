За границей не спрячутся. Зеленский отреагировал на задержание сына Богуслаева

Задержание сына экс-президента "Мотор Сичи" в Монако сигнал всем остальным преступникам, что они не спрячутся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил прокуроров и следователей СБУ, которые занимаются делом о хищении активов украинской компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в Россию. В Монако был задержан один из подозреваемых.



"Важно, что это сигнал: за границей они не скроются. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, выведенных за границу. Это принципиально", - подчеркнул Зеленский.