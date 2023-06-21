На кордоні Запорізької та Донецької областей точаться важкі бої: карти ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

20 червня російські війська продовжили дещо посилений темп наземних ударів поблизу Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на захід від Кремінної в районі Ямполівки (17 км на захід), Торського (15 км на захід) та західної Діброви (7 м на південний захід), на південь від Кремінної поблизу Григорівки (10 км на південь) та Спірного (25 км на південь).

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу російські війська здійснили понад 21 наземний обстріл на Куп’янському та Лиманському напрямках і зазначив, що російські війська активно використовують штурмові підрозділи "Шторм-З" з колишніх полонених для ведення бойових дій.

Нещодавня відправка підрозділів "Шторм-З" на лінію фронту Харків-Луганська область, ймовірно, пояснює збільшення кількості атак поблизу Кремінної за останні кілька днів, оскільки, схоже, російські війська застосували відносно велику кількість неякісних сил. до фронтового наступу піхоти.

Кілька російських військових блогерів також стверджували, що під Кремінною діють підрозділи 76-ї та 98-ї гвардійських повітряно-десантних (ВДВ) дивізій. Незрозуміло, чи підрозділи 76-ї та 98-ї дивізій ВДВ сформували "Шторм-З", укомплектовані полоненими, чи формування "Шторм-З" воює разом з елементами ВДВ.

Бої на Донбасі

20 червня російські та українські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті відбулося три бойові зіткнення. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські війська застосували термобаричну артилерійську систему ТОС-1А проти українських позицій у Берхівці (6 км на північний захід від Бахмута).

Російські "воєнкори" стверджують, що українські війська здійснили обмежені атаки навколо Бахмута, включаючи локалізовані атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), Васюківки (16 км на північ від Бахмута) та Ягідного. (3 км на північний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська просунулися на 1,5 км від Кліщіївки та підійшли до ділянки траси Е40 Бахмут-Слов’янськ.

20 червня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька), Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) та Побєди (5 км на південний захід від м. Донецьк).

Російські джерела стверджували, що підрозділи 33-го та 255-го мотострілецьких полків 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія Південного військового округу) досягли успіху в районі укріпрайону "Звіринець" поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

20 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на рубежі Новодарівка-Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки - 17 км на південний захід від Великої Новосілки) та Рівнопіль-Макарівка (11 км на південний захід від Великої Новосілки до 7 км на південь від Великої Новосілки).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські підрозділи Східного угруповання військ 19 червня відбили три українські атаки в районі Великої Новосілки. Відомий військовий блогер стверджував, що 19 червня українські війська просунулися на 200 метрів до російських оборонних позицій на південний схід від Великої Новосілки.

20 червня українські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на рубежі Новоданилівка-Роботине (6 км на південь від Оріхова до 15 км на південь від Оріхова).

Міноборони Росії та російські "воєнкори" стверджували, що російські сили відбили всі українські штурми на Оріхівському напрямку. Російські військові блогери стверджували, що 19 червня російські війська відбили раніше втрачені позиції біля Роботиного та відтіснили українські війська від населеного пункту.

Вони також стверджували, що російські війська відбили П’ятихатки (24 км на південний захід від Оріхова) 19 червня після того, як підрозділи 429-го мотострілецького полку (19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбили позиції на захід від населеного пункту, частково оточивши с. Українське.

Російські джерела стверджували, що невелике українське угруповання утримувало позиції на околицях П’ятихаток і 19 червня українські війська продовжували наступати на флангах навколо населеного пункту. Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 19-ї мотострілецької дивізії, добровольчого батальйону "Судоплатов" і невизначених ВДВ РФ продовжили контратаку біля П’ятихаток після відвоювання населеного пункту.

Інший відомий "воєнкор" стверджував, що ні російські, ні українські війська не контролюють П’ятихатки і станом на ранок 20 червня в селищі тривають бої. 20 червня російські військові блогери заявили, що українські війська продовжують штурм біля П'ятхаток.

На опублікованих 19 червня кадрах видно, що російські війська здійснили обстріл українських позицій у невстановленому місці в Запорізькій області з використанням БМП, зарядженої вибухівкою. Ці атаки, ймовірно, є неймовірно неточними (оскільки, як повідомляється, ними не можна керувати, рухатися прямо вперед, доки вони не підірвуться дистанційним керуванням, на відміну від більш досконалих БМП, які використовуються деякими учасниками інших конфліктів) і мають на меті перешкодити українським операціям.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 20 червня повідомив, що російські війська замінували додаткові території на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), у тому числі водойму-охолоджувач об’єкта. Російські війська можуть мінувати додаткові території на ЗАЕС, щоб перешкодити потенційним українським контрнаступальним операціям у цьому районі.

Українські сили продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України та в Криму. Супутникові знімки, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що українські війська завдали ракетного удару по позиціях росіян у Риковому Херсонської області (48 км на південний захід від Мелітополя).

20 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що українські війська завдали ударів по російських позиціях поблизу Урзуфа Донецької області (37 км на південний захід від Маріуполя). Глава кримської окупації Сергій Аксьонов 20 червня заявив, що російські підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) збили український безпілотник на півночі Криму.

Ситуація на фронті 20 червня

Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках в Донецькій області. Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.