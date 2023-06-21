На границе Запорожской и Донецкой областей идут тяжелые бои: карты ISW

На границе между Запорожской и Донецкой областями идут тяжелые бои, населенные пункты, вероятно, переходят от одной стороны к другой. Однако ВСУ продолжают продвигаться как на этом направлении, так и на других.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
20 июня российские войска продолжили несколько усиленный темп наземных ударов вблизи Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к западу от Кременной в районе Ямполевки (17 км к западу), Торского (15 км к западу) и западной Дибровы (7 м к юго-западу), к югу от Кременной вблизи Григоровки ( 10 км к югу) и Спорному (25 км к югу).
Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за прошедшие сутки российские войска совершили более 21 наземного обстрела на Купянском и Лиманском направлениях и отметил, что российские войска активно используют штурмовые подразделения "Шторм-З" из бывших пленных для ведения боевых действий.
Недавняя отправка подразделений Шторм-З на линию фронта Харьков-Луганская область, вероятно, объясняет увеличение количества атак вблизи Кременной за последние несколько дней, поскольку, похоже, российские войска применили относительно большое количество некачественных сил. к фронтовому наступлению пехоты.
Несколько российских военных блоггеров также утверждали, что под Кременной действуют подразделения 76-й и 98-й гвардейских воздушно-десантных дивизий. Непонятно, сформировали ли подразделения 76-й и 98-й дивизий ВДВ "Шторм-С", укомплектованные пленными, или формирование "Шторм-С" воюет вместе с элементами ВДВ.
20 июня российские и украинские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).
Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте произошло три боевых столкновения. Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские войска применили термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А против украинских позиций в Берховке (6 км северо-западнее Бахмута).
Российские "военкоры" утверждают, что украинские войска совершили ограниченные атаки вокруг Бахмута, включая локализованные атаки вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), Раздолевки (19 км северо-восточнее Бахмута) ), Васюковки (16 км к северу от Бахмута) и Ягодного. (3 км северо-западнее Бахмута).
Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продвинулись в 1,5 км от Клищиевки и подошли к участку трассы Е40 Бахмут-Славянск.
20 июня русские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка), Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Победы (5 км юго-западнее Донецка).
Российские источники утверждали, что подразделения 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа) преуспели в районе укрепрайона "Зверинец" близ Новомихайловки (юго-западнее Донецка).
20 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на рубеже Новодаровка-Приютное (15 км юго-западнее Великой Новоселки - 17 км юго-западнее Великой Новоселки) и Ровнополь-Макаровка (11 км юго-западнее Великой Новоселки до 7) км к югу от Большой Новоселки).
Министерство обороны России заявило, что российские подразделения Восточной группировки войск 19 июня отразили три украинских атаки в районе Великой Новоселки. Известный военный блоггер утверждал, что 19 июня украинские войска продвинулись на 200 метров к российским оборонным позициям юго-восточнее Великой Новоселки.
20 июня украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на рубеже Новоданиловка-Роботино (6 км к югу от Орехова до 15 км к югу от Орехова).
Минобороны России и российские "военкоры" утверждали, что российские силы отразили все украинские штурмы на Ореховском направлении. Российские военные блоггеры утверждали, что 19 июня российские войска отразили ранее утраченные позиции у Роботиного и оттеснили украинские войска от населенного пункта.
Они также утверждали, что российские войска отбили Пятихатки (24 км юго-западнее Орехова) 19 июня после того, как подразделения 429-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отбили позиции на западнее населенного пункта, частично окружив с. Украинское.
Российские источники утверждали, что небольшая украинская группировка удерживала позиции в окрестностях Пятихаток и 19 июня украинские войска продолжали наступать на флангах вокруг населенного пункта. Российский военный блоггер утверждал, что подразделения 19-й мотострелковой дивизии, добровольческого батальона "Судоплатов" и неопределенных ВДС РФ продолжили контратаку у Пятихаток после отвоевания населенного пункта.
Другой известный "военкор" утверждал, что ни российские, ни украинские войска не контролируют Пятихатки и по состоянию на утро 20 июня в поселке продолжаются бои. 20 июня российские военные блоггеры заявили, что украинские войска продолжают штурм у Пятхаток.
На опубликованных 19 июня кадрах видно, что российские войска произвели обстрел украинских позиций в неустановленном месте в Запорожской области с использованием БМП, заряженной взрывчаткой. Эти атаки, вероятно, невероятно неточные (поскольку, как сообщается, ими нельзя управлять, двигаться прямо вперед, пока они не взорвутся дистанционным управлением, в отличие от более совершенных БМП, которые используются некоторыми участниками других конфликтов) и имеют целью помешать украинским операциям.
Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что российские войска заминировали дополнительные территории на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в том числе водоем-охладитель объекта. Российские войска могут минировать дополнительные территории на ЗАЭС, чтобы воспрепятствовать потенциальным украинским контрнаступательным операциям в этом районе.
Украинские силы продолжают обстреливать тыловые позиции России на юге Украины и Крыму. Спутниковые снимки, опубликованные 19 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска нанесли ракетный удар по позициям россиян в Рыковом Херсонской области (48 км юго-западнее Мелитополя).
20 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что украинские войска нанесли удары по российским позициям вблизи Урзуфа Донецкой области (37 км юго-западнее Мариуполя). Глава крымской оккупации Сергей Аксенов 20 июня заявил, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник на севере Крыма.
Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. В течение суток произошло 35 боевых столкновений.
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