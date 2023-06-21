На границе Запорожской и Донецкой областей идут тяжелые бои: карты ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

20 июня российские войска продолжили несколько усиленный темп наземных ударов вблизи Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к западу от Кременной в районе Ямполевки (17 км к западу), Торского (15 км к западу) и западной Дибровы (7 м к юго-западу), к югу от Кременной вблизи Григоровки ( 10 км к югу) и Спорному (25 км к югу).

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за прошедшие сутки российские войска совершили более 21 наземного обстрела на Купянском и Лиманском направлениях и отметил, что российские войска активно используют штурмовые подразделения "Шторм-З" из бывших пленных для ведения боевых действий.

Недавняя отправка подразделений Шторм-З на линию фронта Харьков-Луганская область, вероятно, объясняет увеличение количества атак вблизи Кременной за последние несколько дней, поскольку, похоже, российские войска применили относительно большое количество некачественных сил. к фронтовому наступлению пехоты.

Несколько российских военных блоггеров также утверждали, что под Кременной действуют подразделения 76-й и 98-й гвардейских воздушно-десантных дивизий. Непонятно, сформировали ли подразделения 76-й и 98-й дивизий ВДВ "Шторм-С", укомплектованные пленными, или формирование "Шторм-С" воюет вместе с элементами ВДВ.

Бои на Донбассе

20 июня российские и украинские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте произошло три боевых столкновения. Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские войска применили термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А против украинских позиций в Берховке (6 км северо-западнее Бахмута).

Российские "военкоры" утверждают, что украинские войска совершили ограниченные атаки вокруг Бахмута, включая локализованные атаки вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), Раздолевки (19 км северо-восточнее Бахмута) ), Васюковки (16 км к северу от Бахмута) и Ягодного. (3 км северо-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продвинулись в 1,5 км от Клищиевки и подошли к участку трассы Е40 Бахмут-Славянск.

20 июня русские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка), Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Победы (5 км юго-западнее Донецка).

Российские источники утверждали, что подразделения 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа) преуспели в районе укрепрайона "Зверинец" близ Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

20 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на рубеже Новодаровка-Приютное (15 км юго-западнее Великой Новоселки - 17 км юго-западнее Великой Новоселки) и Ровнополь-Макаровка (11 км юго-западнее Великой Новоселки до 7) км к югу от Большой Новоселки).

Министерство обороны России заявило, что российские подразделения Восточной группировки войск 19 июня отразили три украинских атаки в районе Великой Новоселки. Известный военный блоггер утверждал, что 19 июня украинские войска продвинулись на 200 метров к российским оборонным позициям юго-восточнее Великой Новоселки.

20 июня украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на рубеже Новоданиловка-Роботино (6 км к югу от Орехова до 15 км к югу от Орехова).

Минобороны России и российские "военкоры" утверждали, что российские силы отразили все украинские штурмы на Ореховском направлении. Российские военные блоггеры утверждали, что 19 июня российские войска отразили ранее утраченные позиции у Роботиного и оттеснили украинские войска от населенного пункта.

Они также утверждали, что российские войска отбили Пятихатки (24 км юго-западнее Орехова) 19 июня после того, как подразделения 429-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отбили позиции на западнее населенного пункта, частично окружив с. Украинское.

Российские источники утверждали, что небольшая украинская группировка удерживала позиции в окрестностях Пятихаток и 19 июня украинские войска продолжали наступать на флангах вокруг населенного пункта. Российский военный блоггер утверждал, что подразделения 19-й мотострелковой дивизии, добровольческого батальона "Судоплатов" и неопределенных ВДС РФ продолжили контратаку у Пятихаток после отвоевания населенного пункта.

Другой известный "военкор" утверждал, что ни российские, ни украинские войска не контролируют Пятихатки и по состоянию на утро 20 июня в поселке продолжаются бои. 20 июня российские военные блоггеры заявили, что украинские войска продолжают штурм у Пятхаток.

На опубликованных 19 июня кадрах видно, что российские войска произвели обстрел украинских позиций в неустановленном месте в Запорожской области с использованием БМП, заряженной взрывчаткой. Эти атаки, вероятно, невероятно неточные (поскольку, как сообщается, ими нельзя управлять, двигаться прямо вперед, пока они не взорвутся дистанционным управлением, в отличие от более совершенных БМП, которые используются некоторыми участниками других конфликтов) и имеют целью помешать украинским операциям.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что российские войска заминировали дополнительные территории на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в том числе водоем-охладитель объекта. Российские войска могут минировать дополнительные территории на ЗАЭС, чтобы воспрепятствовать потенциальным украинским контрнаступательным операциям в этом районе.

Украинские силы продолжают обстреливать тыловые позиции России на юге Украины и Крыму. Спутниковые снимки, опубликованные 19 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска нанесли ракетный удар по позициям россиян в Рыковом Херсонской области (48 км юго-западнее Мелитополя).

20 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что украинские войска нанесли удары по российским позициям вблизи Урзуфа Донецкой области (37 км юго-западнее Мариуполя). Глава крымской оккупации Сергей Аксенов 20 июня заявил, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник на севере Крыма.

Ситуация на фронте 20 июня

Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. В течение суток произошло 35 боевых столкновений.

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