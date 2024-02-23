На кордоні України та Угорщини відкривають новий пункт пропуску

"Сьогодні уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", про відкриття якого ми домовилися з нашими угорськими колегами. Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян", - зазначив він.

Крім того, за словами Шмигаля, є домовленність і про розширення роботи ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною - "Лужанка - Берегшурань".

"Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн. Дуже важлива історія для нашої країни й безумовний успіх нашої політики нового прагматизму у відносинах з Угорщиною", - додпв голова уряду.

Як зазначив прем'єр, у питанні розширення логістики та українського експорту наразі йде робота за багатьма напрямками, "і це дає результат".

"За об’ємами експорту виходимо на довоєнний рівень. У січні експортували товарів на 3,4 млрд доларів. Це майже 10% зростання проти січня минулого року", - навів статистику Шмигаль.

Ситуація на кордоні України

Актуальність появи нових пунктів пропуску на кордоні України виникла після того, як польські фермери заблокували шість КПП на кордоні з Україною, у зв'язку з чим у чергах на території Польщі на даний момент стоять кілька тисяч вантажівок, у тому числі, які перевозять гуманітарні та важливі для України вантажі.

Зокрема, в якості альтернативи, Україна планує відкрити додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту агропродукції. Запуск такого маршруту, як розповів 21 лютого міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, відбудеться найближчими днями.

Зазначимо, що відкриття пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" анонсували ще у 2019 році.