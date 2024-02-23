На границе Украины и Венгрии открывают новый пункт пропуска

"Сегодня правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией. Это пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", об открытии которого мы договорились с нашими венгерскими коллегами. Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан", - отметил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, есть договоренность и о расширении работы еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - "Лужанка - Берегшурань".

"Теперь им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн. Очень важная история для нашей страны и безусловный успех нашей политики нового прагматизма в отношениях с Венгрией", - добавил глава Кабмина.

Как отметил премьер, в вопросе расширения логистики и украинского экспорта сейчас идет работа по многим направлениям, "и это дает результат".

"По объемам экспорта выходим на довоенный уровень. В январе экспортировали товаров на 3,4 млрд долларов. Это почти 10% роста по сравнению с январем прошлого года", - привел статистику Шмыгаль.

Ситуация на границе Украины

Актуальность появления новых пунктов пропуска на границе Украины возникла после того, как польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, в связи с чем в очередях на территории Польши на данный момент стоят несколько тысяч грузовиков, в том числе, перевозящих гуманитарные и важные для Украины грузы.

В частности, в качестве альтернативы Украина планирует открыть дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта агропродукции. Запуск такого маршрута, как рассказал 21 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, произойдет в ближайшие дни.

Отметим, что открытие пункта пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" анонсировали еще в 2019 году.