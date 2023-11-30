На кордоні України та Словаччини завтра заблокують один з пунктів пропуску

Спілка перевізників Словаччини планує заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску з 16:00 1 грудня.

Українські прикордонники зазначають, що на виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. Словацькі перевізники обіцяють, що особливі вантажі продовжать пропускати до України. Йдеться про гуманітарну та військову допомогу, живих тварин, пальне, охолоджені вантажі.

Прикордонники закликають зважати на можливі ускладнення руху.

Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два - залізничні, ще один - пішохідний.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 30 листопада рух вантажівок обмежений на 4 пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни. РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

Також зазначимо, що 21 листопада словацькі перевізники також почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород". Проте наступного дня кордон розблокували.