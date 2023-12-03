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На кордоні України та Польщі не працюють два пункти пропуску

Україна, Неділя 03 грудня 2023 09:40
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На кордоні України та Польщі не працюють два пункти пропуску Фото: на кордоні України та Польщі не працюють два пункти пропуску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На українсько-польському кордоні зранку 3 грудня два КПП призупинили роботу. Причиною збою стала несправність бази даних митної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонники наголошують, що призупинили роботу пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза КПП "Нижанковичі" у Львівській області.

"Оформлення осіб та транспортних засобів не здійснюється через несправність бази даних митної служби", - йдеться у повідомленні.

Прикордонна служба просить українців врахувати ситуацію на українсько-польському кордоні під час планування поїздок.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 3 грудня рух вантажівок обмежений на 4 пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

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