На границе Украины и Польши не работают два пункта пропуска

На украинско-польской границе утром 3 декабря два КПП приостановили работу. Причиной сбоя стала неисправность базы данных таможенной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники отмечают, что приостановили работу пункт пропуска "Смильныця" и место пропуска вне КПП "Нижанковичи" во Львовской области.

"Оформление лиц и транспортных средств не производится из-за неисправности базы данных таможенной службы", - говорится в сообщении.

Пограничная служба просит украинцев учесть ситуацию на украинско-польской границе во время планирования поездок.

Блокада украинской границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 3 декабря движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения к системе разрешений для нашей страны.

Украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.