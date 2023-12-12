На кордоні України з Польщею відновили стабільний рух вантажівок, - Кубраков

Чиновник зазначив, що з моменту, як було розблоковано цей один з найзначніших вантажних пунктів пропуску, вже минула доба.

"За цей час протестувальники намагалися фізично утруднити рух транспорту, але завдяки місцевій владі стабільний рух було відновлено", - наголосив міністр.

Кубраков уточнив, що відучора в Україну в'їхало понад 350 вантажівок, на територію Польщі - понад 200 фур.

"Очікувана пропускна спроможність - 1200 вантажівок загалом в обох напрямках на добу. Ми працюємо над досягненням цієї цифри", - написав міністр.

Що передувало

Учора, 11 грудня, у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ" з 14:00.

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною, і такі акції з блокуванням КПП вони мали намір продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок цього було практично заблоковано три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Також повідомлялося, що 23 листопада перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".