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На кордоні України з Польщею відновили пропуск вантажівок

Ілюстративне фото: на кордоні України з Польщею відновили пропуск вантажівок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рух вантажівок із українською реєстрацією через пункти пропуску на кордоні з Польщею було відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.

У митній службі наголосили, що рух вантажівок відновили через пункти пропуску Волинської митниці.

Така сама ситуація і на пунктах пропуску у зоні діяльності Львівської митниці.

У ДМСУ пояснили, що пропуск вантажівок відновили після того, як польська сторона врегулювала питання щодо в'їзду до країни вантажівок з українською реєстрацією.

Що передувало

Нагадаємо, раніше 1 липня стало відомо, що Польща обмежила в'їзд українських вантажівок до країни через КПП на кордоні з Україною.

Польські прикордонники пропускали лише ті вантажівки, які мали дозвіл на міжнародні вантажні перевезення чи книжечку ЄКМТ.

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ПольщаКордон з Україною