На кордоні України з Польщею відновили пропуск вантажівок

Що передувало

Нагадаємо, раніше 1 липня стало відомо, що Польща обмежила в'їзд українських вантажівок до країни через КПП на кордоні з Україною.

Польські прикордонники пропускали лише ті вантажівки, які мали дозвіл на міжнародні вантажні перевезення чи книжечку ЄКМТ.

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