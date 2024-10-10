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На кордоні України з Молдовою можливі затримки: у чому причина

Могилів-Подільський, Четвер 10 жовтня 2024 12:47
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На кордоні України з Молдовою можливі затримки: у чому причина Фото: на кордоні України з Молдовою можливі затримки через ремонт мосту (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На одному з пукнтів пропуску на кордоні України та Молдови можливі затримки. Йдеться про КПП "Могилів-Подільський - Отач".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України у Telegram.

Зазначається, що на прикордонному мосту через річку Дністер, який знаходиться у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач", розпочинаються ремонтні роботи.

Орієнтовний термін проведення ремонту - 10 діб. Протягом цього періоду можливе обмеження руху транспорту через міст.

"Звертаємо увагу перевізників та громадян на можливі затримки в перетині кордону та просимо врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що цього року ситуація на кордоні з Польщею була нестабільна через протести фермерів. Вони блокували рух вантажівок на в'їзд та на виїзд в Україну. Влітку ситуація стабілізувалася.

Проте нещодавно польські аграрії знову анонсували блокаду на пропускному пункті "Медика - Шегині" на кордоні з Україною. Вона може тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Додамо, що на кордоні України та Польщі з 30 вересня припинив роботу КПП "Нижанковичі-Мальховіце".

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