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На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП

19:58 11.09.2026 Пт
2 хв
Російські дронові атаки стали причиною
aimg Олена Бджола
Фото: КПП "Мамалига - Крива" (dpsu.gov.ua)

Організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України буде тимчасово скоригована. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Прикордонної поліції Республіки Молдова.

Молдова змінює роботу трьох КПП

Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:

  • Джурджулешти - Рені,
  • Бричені - Россошань,
  • Крива - Мамалига.

На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві.

"У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.

Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові.

"Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.

Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.

Раніше РБК-Україна писало, що дрон РФ, який порушив повітряний простір Молдови 8 вересня, міг летіти в напрямку літака президента України Володимира Зеленського цілеспрямовано. Таку версію озвучив посол Молдови у США Владислав Кульмінський.

Також повідомлялося, що літак Зеленського опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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