На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП

Молдова змінює роботу трьох КПП

Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:

Джурджулешти - Рені,

Бричені - Россошань,

Крива - Мамалига.

На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві.

"У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.

Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові.

"Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.

Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.