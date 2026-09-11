На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП

Організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України буде тимчасово скоригована. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Прикордонної поліції Республіки Молдова.
Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:
На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві.
"У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.
Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові.
"Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.
Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.
Раніше РБК-Україна писало, що дрон РФ, який порушив повітряний простір Молдови 8 вересня, міг летіти в напрямку літака президента України Володимира Зеленського цілеспрямовано. Таку версію озвучив посол Молдови у США Владислав Кульмінський.
Також повідомлялося, що літак Зеленського опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.