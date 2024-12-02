На кордоні з Угорщиною розширили роботу одного з пунктів пропуску

На КПП "Лужанка - Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки. Це передбачено у межах двосторонньої угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України ( ДПСУ ).

За даними прес-служби, угода між урядами України та Угорщини передбачає розширення роботи даного пункту пропуску через державний кордон для руху вантажними транспортними засобами.

У документі йдеться про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон, де сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

Крім цього, у рамках цієї угоди передбачено, зокрема, відкриття нового КПП "Велика Паладь - Надьгодош" для автомобільного і пасажирського сполучення (крім автобусів); розбудову митно-прикордонної інфраструктури КПП "Дзвінкове - Лонья" (для вантажних транспортних засобів); для збільшення пропускної спроможності КПП "Чоп - Захонь" - будівництво мосту через р. Тиса.

Пункти пропуску

Між Україною та Угорщиною діє кілька автомобільних та залізничних пунктів пропуску. Ось їх перелік:

Автомобільні пункти пропуску

Тиса - Захонь

Розташований біля Чопа (Закарпатська область).

Основний пункт для міжнародного автомобільного сполучення.

Лужанка - Берегшурань

Розташований біля міста Берегове.

Призначений для автомобільного транспорту.

Косино - Барабаш

Розташований біля села Косино (Берегівський район).

Переважно для легкового транспорту.

Дзвінкове - Лонья

Розташований у Мукачівському районі.

Використовується менш інтенсивно, переважно місцевими жителями.

Вилок - Тисабеч

Знаходиться поблизу села Вилок (Берегівський район).

Зручний для легкових автомобілів.

Залізничні пункти пропуску

Чоп - Захонь