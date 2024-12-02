На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска
На КПП "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины ( ГНСУ ).
Соглашение между правительствами Украины и Венгрии предусматривает расширение работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.
В документе говорится о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу, где стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без весовых ограничений.
Кроме этого, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП "Великая Паладь – Надьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); пропускной способности КПП "Чоп – Захонь" – строительство моста через р. Тиса.
Пункты пропуска
Между Украиной и Венгрией действуют несколько автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.
Автомобильные пункты пропуска
Тиса – Захонь
- Расположен возле Чопа (Закарпатская область).
- Основной пункт для международного автомобильного сообщения.
Лужанка - Берегшурань
- Расположен возле города Берегово.
- Предназначен для автомобильного транспорта.
Косино – Барабаш
- Расположен возле села Косино (Береговский район).
- Предпочтительно для легкового транспорта.
Звонковое - Лонья
- Расположен в Мукачевском районе.
- Используется менее интенсивно, в основном местными жителями.
Вилок - Тисабеч
- Находится вблизи села Вилок (Береговский район).
- Удобный для легковых автомобилей.
Железнодорожные пункты пропуска
Чоп - Захонь
- Один из важнейших железнодорожных переходов в этом направлении.