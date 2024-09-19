На кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту з України: що відомо

"Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють митники, ці обмеження будуть діяти через ремонт дорожнього покриття.

"В зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон. Тож просимо зацікавлених осіб та перевізників врахувати дану інформацію", - додали в службі.

