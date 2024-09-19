UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту з України: що відомо

Фото: на КПП "Чоп-Захонь" обмежать виїзд транспорту з України (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

На кордоні з Угорщиною, на КПП "Чоп-Захонь" обмежать виїзд транспорту з України. Нові правила триватимуть два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють митники, ці обмеження будуть діяти через ремонт дорожнього покриття.

"В зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон. Тож просимо зацікавлених осіб та перевізників врахувати дану інформацію", - додали в службі.
 

Виїзд з України

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. У зв'язку із цим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України. На даний момент і військовий стан, і мобілізація продовжено в Україні до початку листопада.

При цьому водії, які займаються міжнародними перевезеннями або доставкою гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон системою "Шлях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаВиїзд за кордон