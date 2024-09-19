На границе с Венгрией ограничат движение транспорта из Украины: что известно

"В течение следующих двух недель в пункте пропуска "Чоп- Захонь", что на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины", - говорится в сообщении.

Как объясняют таможенники, эти ограничения будут действовать из-за ремонта дорожного покрытия.

"В зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только двумя полосами из пяти имеющихся. Соответственно это повлияет на их оформление и пропуск через границу. Поэтому просим заинтересованных лиц и перевозчиков учесть данную информацию", - добавили в службе.