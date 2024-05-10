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На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 14:09
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На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів Фото: на кордоні з Румунією запрацювала електронна черга для автобусів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні України та Румунії запускають єЧергу для автобусів. Вона запрацює на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Електронна черга запрацювала 10 травня для регулярних та нерегулярних маршрутів. Рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

Послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією - "Дякове - Халмеу", "Красноїльск - Вікову де Сус", "Дяківці - Раковець", "Орлівка - Ісакча".

Як зазначається, наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29. За час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів

Фото: де працює єЧерга для автобусів (facebook.com/Ministry.for.restoration)

Нагадаємо, у серпні 2023 року електронну чергу для автобусів запустили для автобусів. Спочатку вона працювала у тестовому режимі, але тепер її розширюють.

З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Також без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" з Польщею.

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