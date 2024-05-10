На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів

Фото: на кордоні з Румунією запрацювала електронна черга для автобусів (facebook.com/DPSUkraine)

На кордоні України та Румунії запускають єЧергу для автобусів. Вона запрацює на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Електронна черга запрацювала 10 травня для регулярних та нерегулярних маршрутів. Рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00. Послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією - "Дякове - Халмеу", "Красноїльск - Вікову де Сус", "Дяківці - Раковець", "Орлівка - Ісакча". Як зазначається, наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29. За час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів. Фото: де працює єЧерга для автобусів (facebook.com/Ministry.for.restoration)