На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов

Фото: на границе с Румынией заработала электронная очередь для автобусов (facebook.com/DPSUkraine)

На границе Украины и Румынии запускают єЧергу для автобусов. Она заработает на четырех пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

Электронная очередь начала работу 10 мая для регулярных и нерегулярных маршрутов. Движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00. Услуга регистрация на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией - "Дьяково - Халмеу", "Красноильск - Викову-де-Сус", "Дьяковцы - Раковец", "Орловка - Исакча". Как отмечается, сейчас автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. За время работы услуги єЧерга для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов. Фото: где работает естьОчередь для автобусов (facebook.com/Ministry.for.restoration)