На кордоні з Румунією призупинять пропуск автомобілів: деталі

Для громадян, які планують закордонні поїздки до Румунії через Закарпатську область, діють про нові правила пропуску транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї".

Румунська сторона відновлює періодичне призупинення оформлення транспортних засобів у будні дні:

Час зупинки оформлення: з 9:30 до 15:00.

з 9:30 до 15:00. Дні дії обмежень: з понеділка по п’ятницю.

Важливо: пішохідне сполучення працюватиме у звичному режимі без жодних перерв.

Причина змін

Обмеження впроваджуються через реконструкцію мосту через річку Тиса. Згідно з інформацією, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 50 днів.

Громадянам рекомендується враховувати нові тимчасові правила під час планування закордонних поїздок, особливо для тих, хто подорожує автомобілем через цей пункт пропуску.

Для отримання актуальної інформації про роботу пунктів пропуску слід звертатися до відповідних прикордонних служб.