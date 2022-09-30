На кордоні Росії та Казахстану почали вручати повістки ухилянтам

Росія встановила пункт мобілізації на кордоні із Казахстаном. Чоловікам, які планували втекти, почали вручати повістки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови Красноярського району Руслана Бісенова.
Призовний пункт розгорнули біля КПП "Караузек" в Астраханській області.
"Співробітники військового комісаріату у Красноярському та Володарському районах вже почали вручати повістки громадянам, які підлягають призову", - йдеться у повідомленні.
Тих росіян, які отримали повістку, вже не випускають до Казахстану.
Нагадаємо, вчора російські ЗМІ повідомляли, що на кордоні РФ та Казахстану відкриють пункт мобілізації.
Раніше повістки росіянам почали вручати на кордоні з Грузією.
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