На границе России и Казахстана начали вручать повестки уклонистам

Россия установила пункт мобилизации на границе с Казахстаном. Мужчинам, которые планировали сбежать, начали вручать повестки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Красноярского района Руслана Бисенова.
Призывной пункт развернули около КПП "Караузек" в Астраханской области.
"Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву", - говорится в сообщении.
Тех россиян, которые получили повестку, уже не выпускают в Казахстан.
Напомним, вчера российские СМИ сообщали, что на границе РФ и Казахстана откроют пункт мобилизации.
Ранее повестки россиянам начали вручать на границе с Грузией.
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