На кордоні з Польщею відкриють тимчасовий пункт перетину
У Львівські області, на кордоні України та Польщі, на два дні відкриють додатковий пункт пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
В період 16 та 17 серпня додатково буде відкрито перехід "Корчмин - Стаївка". Зазначається, що відкриття пункту буде відбуватись в рамках проведення "Європейських Днів Добросусідства".
"Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді", - сказано у повідомленні.
Пункти пропуску будуть працювати з 09:00 до 20:00 16 серпня та з 09:00 до 20:00 17 серпня. Прикордонники здійснюватимуть пропуск осіб через кордон України у пішому порядку.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на українсько-польському пункті пропуску (ПП) "Гребенне - Рава-Руська" можливе ускладнення руху. Там в період до 12 вересня триватимуть ремонтні роботи асфальтного покриття.
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