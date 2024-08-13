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На границе с Польшей откроют временный пункт пересечения

Вторник 13 августа 2024 17:30
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На границе с Польшей откроют временный пункт пересечения Иллюстративное фото: на границе с Польшей на два дня откроют переход "Корчмин-Стаевка" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во Львовской области, на границе Украины и Польши, на два дня откроют дополнительный пункт пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В период 16 и 17 августа дополнительно будет открыт переход "Корчмин – Стаевка". Отмечается, что открытие пункта будет проходить в рамках проведения "Европейских Дней Добрососедства".

"Граждане, которые будут желать принять участие в программе, представленной организаторами, смогут пересечь границу во временном пункте пересечения в Белжской общине", - говорится в сообщении.

Пункты пропуска будут работать с 09:00 до 20:00 16 августа и с 09:00 до 20:00 17 августа. Пограничники будут пропускать лиц через границу Украины в пешем порядке.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что на украино-польском пункте пропуска (ЧП) "Гребенное - Рава-Русская" возможно усложнение движения. Там в период до 12 сентября будут продолжаться ремонтные работы асфальтового покрытия.

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